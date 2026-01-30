Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Heldentaten
20 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine Superman-Figur aus dem Jahre 1939 wird in den Laden gebracht und professionell begutachtet. Corey kann indes seine Finger nicht von einer 1952er Fender Telecaster Gitarre lassen.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC