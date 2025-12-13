Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Katz und Maus

Kabel Eins DokuStaffel 17Folge 6vom 13.12.2025
Folge 6: Katz und Maus

20 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein original James-Brown-Bühnenoutfit bringt einen Hauch Extravaganz in den Shop. Rick prüft indes eine 25-Cent-Münze aus dem Jahr 1917.

Kabel Eins Doku
