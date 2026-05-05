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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kriminell gut

Kabel Eins DokuStaffel 18Folge 2vom 05.05.2026
Kriminell gut

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 2: Kriminell gut

20 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem "Best of" zeigen die Profis die spektakulärsten Waffen, Gitarren sowie Fundstücke, die im Besitz echter Gangster waren.

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