Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

McCookie

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 4vom 17.12.2025
McCookie

McCookieJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 4: McCookie

40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Wie viele Dollar ist den Profis ein ungeöffneter McDonald's-Keks aus den 1980er Jahren wert?

Weitere Folgen in Staffel 23

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen