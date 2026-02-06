Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 20vom 06.02.2026
39 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Dieses Best-of zeigt die besten und bizarrsten Kollektionen von Super-Fans aus dem ganzen Land.

Kabel Eins Doku
