Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Berühmte Pop-Art

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 28vom 12.02.2026
Berühmte Pop-Art

Berühmte Pop-ArtJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 28: Berühmte Pop-Art

40 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Hoch lebe die Pop-Kultur und ihre grenzenlose Kommerzialisierung. Die besten Stücke landen auf dem Tresen des Pawn Shops.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen