Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Nostalgie auf zwei Rädern

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 3vom 27.01.2026
Nostalgie auf zwei Rädern

Nostalgie auf zwei RädernJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 3: Nostalgie auf zwei Rädern

40 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In diesem Best-of dreht sich alles um Vintage-Fahrzeuge. Ob Zwei-, Drei- oder Vierräder - hinter jedem Vehikel steckt eine interessante Geschichte.

Weitere Folgen in Staffel 24

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 5 Staffeln und Folgen