Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 57: Goldene Lego-Schätze
38 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey spürt, dass die Macht mit ihm ist, als ihm ein Kunde zwei Star-Wars-Lego-Figuren präsentiert.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
12
