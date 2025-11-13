Von Sauriern und Country-StarsJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 59: Von Sauriern und Country-Stars
38 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick und Chum trauen ihren Augen kaum, als der Zahn eines Tyrannosaurus Rex auf dem Tresen liegt.
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC