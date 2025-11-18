Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 2: Die Wespenfrau
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Ein Verkäufer bietet einen Helm und einen Football zum Verkauf an. Die Gegenstände wurden von den Chicago Bears signiert. Anschließend begutachtet Chum eine bronzene Michael-Jordan-Statue.
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC