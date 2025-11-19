Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Chum, der Hellseher

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 5vom 19.11.2025
Chum, der Hellseher

Chum, der HellseherJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: Chum, der Hellseher

38 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12

Die Schildkröten sind los, als ein Verkäufer eine Actionfigur und einen Prototyp der Teenage Mutant Ninja Turtles von 1991 verpfänden will. Anschließend geht Rick auf den Schießstand, um eine "Manstopper"-Pistole aus dem 19. Jahrhundert zu testen.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen