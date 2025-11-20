Der 30-Millionen-Dollar-DealJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: Der 30-Millionen-Dollar-Deal
38 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Rick begutachtet das teuerste Objekt in der Geschichte von Pawn Stars - die einzige 1933er Double Eagle Goldmünze, die weltweit zum Verkauf steht. Anschließend reist Chum ins "glücklichste Land der Welt" - mit einem Miniaturmodell der "Main Street USA" aus Disneyland. Das Modell repräsentiert eine typisch amerikanische Kleinstadt im frühen 20. Jahrhundert.
