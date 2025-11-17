Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der gute Ton

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 24vom 17.11.2025
Der gute Ton

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 24: Der gute Ton

21 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Visitenkarte eines berüchtigten Geächteten des Wilden Westens, der später Karriere als Jurist machte, landet heute im Pfandhaus.

