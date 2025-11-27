Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Verstrahlt

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 1vom 27.11.2025
Folge 1: Verstrahlt

21 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

In Utah begutachten die Harrisons eine seltene Kanone aus dem 19. Jahrhundert. Die Schnellfeuerwaffe wurde im Spanisch-Amerikanischen Krieg eingesetzt. Im Laden bietet ein Kunde indes Corey und Chumlee eine alte Jukebox an.

