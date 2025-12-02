Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 12: Vampirjagd
21 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Die Händler veranstalten spontan einen Kostümwettbewerb, als ein Vampirjäger-Set aus dem 19. Jahrhundert in den Laden gebracht wird. Dazu kommt auch noch eine detailgetreue Geisterjäger-Ausrüstung. Halloween kann kommen!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC