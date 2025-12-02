Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Jäger der Lüfte

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 13vom 02.12.2025
Jäger der Lüfte

Jäger der LüfteJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Jäger der Lüfte

21 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Die Pawn Stars erforschen einen L39-Albatros-Jet. Anschließend will ein Kunde einen Baseball-Schläger samt Handschuh, signiert von Babe Ruth, an den Mann bringen. Und später werden Rick und der Alte mit einem Satz antiker Glaskugeln aus dem 19. Jahrhundert konfrontiert, die als Zielscheiben verwendet wurden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen