Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 15: Krieg und Spiele
21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Die Pawn Stars nehmen einen Super-Bowl-Ring von 2004 unter die Lupe. Anschließend bringt ein Mann ein Tagebuch mit, das sein Vorfahre während der großen Schlacht des Bürgerkriegs geführt hatte.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC