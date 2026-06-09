Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 18: Auf hölzernen Rädern
21 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12
Die Händler sind bereit für eine Spritztour, als eine Dodge Brothers Limousine von 1924 vorfährt. Anschließend schleppt ein Kunde eine Kugel und Kette aus dem 19. Jahrhundert in den Laden - verstaut in einer Wells-Fargo-Geldkassette.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC