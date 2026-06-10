Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 19: Fingerabdrücke
20 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Die Pawn Stars schnallen sich an, als ein Lamborghini Murcielago von 2003 in den Laden rast. Rick untersucht anschließend ein echtes Unikat: Ein Set von Saddam Husseins Fingerabdrücken. Und später schauen sich Rick und Corey einen Tiffany-Walkman aus Sterlingsilber an, der ursprünglich einem Mitglied der Rockband "The Who" gehört hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC