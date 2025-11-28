Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Lincolns letzte Ruhe

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 2vom 28.11.2025
Lincolns letzte Ruhe

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 2: Lincolns letzte Ruhe

21 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Die Pawn Stars begutachten ein Stück Marmor aus Abraham Lincolns Grab. Anschließend zeigt ein Verkäufer ein antikes afrikanisches Schwert, das angeblich für Enthauptungen verwendet wurde. Und später sind Chumlee und der Alte sprachlos, als eine fast hundert Jahre alte Charlie-Chaplin-Aufziehpuppe den Laden verzaubert.

