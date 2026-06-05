Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Glücksbringer
21 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Die Pawn Stars begrüßen einen Kunden, der Robert E. Lees Silberschöpflöffel und Ulysses S. Grants Meerschaum-Pfeife in den Laden bringt. Dann setzen Corey und der Alte ihre Wetten ab, als ein Schuh des legendären Triple-Crown-Rennpferdes Secretariat hereingetrabt kommt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC