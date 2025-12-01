Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 6: Hoher Einsatz
21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Die Pawn Stars sind neugierig auf eine Perkussionspistole aus den 1830er Jahren. Dann steht Corey vor einer monströsen Herausforderung, als eine signierte Ausgabe von Bram Stokers Dracula durch die Tür schleicht.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC