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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Mein Name ist Hase

ProSieben MAXXStaffel 7Folge 8vom 08.06.2026
Mein Name ist Hase

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Mein Name ist Hase

21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Die Pawn Stars kommen auf Touren, als sie ein klassisches Indian-Motorrad aus dem Jahr 1941 begutachten - eine seltene Version, die für den militärischen Einsatz hergestellt wurde. Später bietet ein Kunde ein Bugs-Bunny-Poster zum Verkauf an. Es wurde signiert von Mel Blanc, der Stimme des frechen Hasen.

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