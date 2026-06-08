Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 8: Mein Name ist Hase
21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Die Pawn Stars kommen auf Touren, als sie ein klassisches Indian-Motorrad aus dem Jahr 1941 begutachten - eine seltene Version, die für den militärischen Einsatz hergestellt wurde. Später bietet ein Kunde ein Bugs-Bunny-Poster zum Verkauf an. Es wurde signiert von Mel Blanc, der Stimme des frechen Hasen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC