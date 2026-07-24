Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Erste Hilfe
20 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Das Team staunt über Originalfotos von Jesse James, dem berüchtigten Gesetzlosen des Wilden Westens.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC