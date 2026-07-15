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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Mehr als ein Dollar

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 21vom 15.07.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 21: Mehr als ein Dollar

21 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Großvater Richard, Sohn Rick und Enkel Corey haben ein geschultes Auge und reichlich Erfahrung, um echte Schätze zu erkennen. Auch wenn sie sich nicht immer einig sind - ihre Leidenschaft für den Laden schweißt sie immer wieder zusammen.

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