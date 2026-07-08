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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Klein aber fein

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 6vom 08.07.2026
Klein aber fein

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 6: Klein aber fein

20 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einen besonderen Brief, der Rest des Teams staunt über eine Sammlung an Mini-Fahrrädern aus den 1970er Jahren.

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