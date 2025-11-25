Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Hundert Pfund Silber

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 12vom 25.11.2025
Folge 12: Hundert Pfund Silber

21 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Die Händler sind geblendet bei dem Anblick von 100 Pfund reinem Silber. Rick gerät ins Grübeln, als ein Verkäufer ihm ein rätselhaftes Buch präsentiert. Und: Die Jungs reisen in die 1990er zurück, als eine Sammlung von Filmrequisiten aus Batman Forever im Laden auftaucht.

