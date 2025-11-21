Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Silbernes Andenken

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 3vom 21.11.2025
Folge 3: Silbernes Andenken

21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Eine Limousine, die einst Jackie Gleason gehörte, fährt am Laden vor. Anschließend begutachten die Händler einen Football, signiert von den Gewinnern des ersten Super Bowls. Später bekommen Rick und sein Vater eine Gedenktafel vom Mount Rushmore präsentiert.

