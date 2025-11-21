Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 3: Silbernes Andenken
21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Eine Limousine, die einst Jackie Gleason gehörte, fährt am Laden vor. Anschließend begutachten die Händler einen Football, signiert von den Gewinnern des ersten Super Bowls. Später bekommen Rick und sein Vater eine Gedenktafel vom Mount Rushmore präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC