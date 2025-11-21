Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Übergröße

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 5vom 21.11.2025
Übergröße

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 5: Übergröße

21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Die Pawn Stars staunen nicht schlecht, als ein Kunde ein Paar Vintage-Levi's-Jeans in den Laden bringt - in Größe XXXXXXL. Hoch in die Lüfte geht es bei der Begutachtung eines Teils, das zu dem weltweit schnellsten Flugzeug gehörte - der SR-71 Blackbird.

