Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 7: Schusswechsel
21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Eine Sammlung von Papiergeld aus der Republik Texas landet auf dem Tresen. Es wurde gedruckt zu einer Zeit, als Texas ein unabhängiges Land war - das steigert den Wert. Anschließend kommt es zu einem echten Duell, als die Jungs in einem "Alt gegen Neu"-Wettkampf mit Gewehren antreten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC