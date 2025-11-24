Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 8: Der Unimog
21 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Die Pawn Stars begutachten einen Mercedes Unimog aus den 1960er-Jahren. Anschließend will ein Kunde ein Schild verkaufen, das an der Berliner Mauer hing. Und später weckt eine Sammlung von Sammelkarten aus den 1980ern bei Chumlee Kindheitserinnerungen.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC