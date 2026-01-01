Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
1 StaffelAb 12
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Rick Harrison ist im Reisefieber: Gemeinsam mit Corey und Chum trifft er Fans im ganzen Land und entdeckt faszinierende Antiquitäten sowie verblüffende Sammlerstücke. Dabei erfährt er die spannenden Geschichten hinter den Objekten und feilscht gekonnt um den Preis.
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
12
