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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Der Monster-Jeep

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 13vom 23.03.2026
Der Monster-Jeep

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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika

Folge 13: Der Monster-Jeep

43 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Außergewöhnliche Schnäppchen erwarten Rick, Corey und Chum in Mesa, Arizona. Rick trifft auf einen robusten Big-Willy-Jeep, Chum schwärmt für einige Justin-Bieber-Sammelkarten aus dem Jahr 2010, und Corey ist von einigen napoleonischen Medaillen beeindruckt. Bevor sie die Stadt verlassen, nehmen die Jungs noch einer Tanzstunde teil.

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