Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 3: Hammer Time!
42 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Rick, Corey und Chum sind bereit, in Texas wilde Deals an Land zu ziehen. Unterwegs machen sie eine Probefahrt mit einem Buick Riviera von 1968, lassen sich von einer Sammlung Ambossen faszinieren und treffen NFL-Legende Emmitt Smith.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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