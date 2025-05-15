Basketball, Bourbon und Bahner-UhrenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 5: Basketball, Bourbon und Bahner-Uhren
42 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12
Rick, Corey und Chum reisen ins Herz des Bluegrass State. In Lexington, Kentucky, erweckt das Team einen Ford Coupe Deluxe von 1941 wieder zum Leben. Der beliebte Coach John Calipari hilft bei einer Sammlung von Basketball-Erinnerungsstücken der University of Kentucky. Corey und Chum überraschen Rick mit einem Geschenk, das seine kühnsten Träume übertrifft.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: A&E Television Networks, LLC
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