Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Folge 7: Die Hexentür
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum machen große Deals im kleinsten Bundesstaat: In Providence, Rhode Island, besuchen die Jungs eine Sammlung von Muscle-Cars, begutachten ein seltenes Buch von John Adams und nehmen eine Harpune ins Visier.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars: Spritztour durch Amerika
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte, Auktion
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
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