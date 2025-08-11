Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pension Schöller

Pension Schöller mit Viktor Gernot

ORF1Staffel 1Folge 1vom 11.08.2025
Pension Schöller mit Viktor Gernot

Pension Schöller mit Viktor GernotJetzt kostenlos streamen

Pension Schöller

Folge 1: Pension Schöller mit Viktor Gernot

26 Min.Folge vom 11.08.2025

Kabarettist Viktor Gernot präsentiert sich bei Hausherr Rudi Schöller als Beauty Influencer und muss beim Verzehr von mehreren "Haßen" mit scharfem Senf Qualen erleiden. Alles echt? In den traumhaften Gesprächen mit Rudi Schöller kann alles passieren. Bildquelle: ORF/jenseide.com/Robert Oberzaucher

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pension Schöller
ORF1
Pension Schöller

Pension Schöller

Alle 1 Staffeln und Folgen