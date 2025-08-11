Pension Schöller mit Viktor GernotJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 1: Pension Schöller mit Viktor Gernot
26 Min.Folge vom 11.08.2025
Kabarettist Viktor Gernot präsentiert sich bei Hausherr Rudi Schöller als Beauty Influencer und muss beim Verzehr von mehreren "Haßen" mit scharfem Senf Qualen erleiden. Alles echt? In den traumhaften Gesprächen mit Rudi Schöller kann alles passieren. Bildquelle: ORF/jenseide.com/Robert Oberzaucher
