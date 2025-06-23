Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pension Schöller

ORF1Staffel 1Folge 4vom 23.06.2025
Folge 4: Pension Schöller mit Josef Hader

27 Min.Folge vom 23.06.2025

Von einer Lungenentzündung stark gezeichnet, erhofft sich Josef Hader Erholung in der Pension Schöller. Dort angekommen macht er nichts weniger als ein Martyrium durch, das ihn fröstelnd durch eine Nacht voller Alpträume treibt. Obwohl Hader beteuert, dass Rudi "der erste schöne Traum in seinem Leben wäre" findet er sich in Situationen wieder, die ihn erschaudern lassen. Nachdem die beiden im Gespräch alle Untiefen der Themen "Erfolg", "Geld" und "Glauben" durchwandert haben, lässt er sich hinreißen für Rudi Werbung zu machen. Da hilft nur noch "Schöllers Nussschnaps" um dem unausweichlichen Ende zu entgehen oder doch nicht? Mit Alkohol lassen sich zwar keine guten Texte schreiben, er wärmt aber Körper und Seele für eine Nacht in der Pension Schöller.

