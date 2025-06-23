Pension Schöller mit Josef HaderJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 4: Pension Schöller mit Josef Hader
Von einer Lungenentzündung stark gezeichnet, erhofft sich Josef Hader Erholung in der Pension Schöller. Dort angekommen macht er nichts weniger als ein Martyrium durch, das ihn fröstelnd durch eine Nacht voller Alpträume treibt. Obwohl Hader beteuert, dass Rudi "der erste schöne Traum in seinem Leben wäre" findet er sich in Situationen wieder, die ihn erschaudern lassen. Nachdem die beiden im Gespräch alle Untiefen der Themen "Erfolg", "Geld" und "Glauben" durchwandert haben, lässt er sich hinreißen für Rudi Werbung zu machen. Da hilft nur noch "Schöllers Nussschnaps" um dem unausweichlichen Ende zu entgehen oder doch nicht? Mit Alkohol lassen sich zwar keine guten Texte schreiben, er wärmt aber Körper und Seele für eine Nacht in der Pension Schöller.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick