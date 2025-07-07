Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pension Schöller

Pension Schöller mit Christoph Fritz

ORF1Staffel 1Folge 6vom 07.07.2025
Pension Schöller mit Christoph Fritz

Pension Schöller

Folge 6: Pension Schöller mit Christoph Fritz

24 Min.Folge vom 07.07.2025

Kabarettist Christoph Fritz erlebt bei Rudi Schöller eine abenteuerliche Nacht voller skurriler Herausforderungen. Dabei begegnet er persönliche Hürden und verliebt sich in einen Hasen. Inhalt: Diesmal ist Christoph Fritz zu Gast in der Pension Schöller und erfüllt sich damit auch einen seiner größten Lebensträume. Der für sein schüchtern-nüchternes Auftreten bekannte Kabarettist möchte mehr Abenteuer in sein Leben lassen. Perfekt, denn eine Nacht in der Pension Schöller erfordert viel Mut. Im Traum muss er sich allerlei zwischenmenschlichen Herausforderungen stellen, vor dem Spiegel übt er Anmachsprüche und in einem Igel-Ganzkörperkostüm verliebt er sich in einen Hasen. Unangenehme Situationen sind dem Künstler nicht fremd und so geht er mutig, in kleinen Schritten hin Richtung Gefahr und lässt diese wohldosiert in sein Leben. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

ORF1
