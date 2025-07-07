Pension Schöller mit Christoph FritzJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 6: Pension Schöller mit Christoph Fritz
Kabarettist Christoph Fritz erlebt bei Rudi Schöller eine abenteuerliche Nacht voller skurriler Herausforderungen. Dabei begegnet er persönliche Hürden und verliebt sich in einen Hasen. Inhalt: Diesmal ist Christoph Fritz zu Gast in der Pension Schöller und erfüllt sich damit auch einen seiner größten Lebensträume. Der für sein schüchtern-nüchternes Auftreten bekannte Kabarettist möchte mehr Abenteuer in sein Leben lassen. Perfekt, denn eine Nacht in der Pension Schöller erfordert viel Mut. Im Traum muss er sich allerlei zwischenmenschlichen Herausforderungen stellen, vor dem Spiegel übt er Anmachsprüche und in einem Igel-Ganzkörperkostüm verliebt er sich in einen Hasen. Unangenehme Situationen sind dem Künstler nicht fremd und so geht er mutig, in kleinen Schritten hin Richtung Gefahr und lässt diese wohldosiert in sein Leben. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick