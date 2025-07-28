Pension Schöller mit Andreas VitasekJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 7: Pension Schöller mit Andreas Vitasek
Was wäre, wenn? Dieser Frage geht Andreas Vitasek nach und sucht die Antwort darauf auch schon mal im Kleiderkasten. Was, wenn er zum Beispiel auf der Schauspielschule geblieben und nicht nach Paris gegangen wäre? Inhalt: Was wäre, wenn? Dieser Frage geht Kabarettist Andreas Vitásek in auf den Grund und sucht die Antwort dafür auch schon mal im Kleiderkasten. Was wäre, wenn er an der Schauspielschule in Salzburg geblieben und nicht nach Paris gegangen wäre? Oder sich für einen Job als Postler entschieden hätte, mit dem Ziel, täglich gute Nachrichten zu überbringen? Der Wunsch, Freude zu schenken, hat sich jedenfalls erfüllt. Mit Worten – und auch ganz ohne – bringt Vitásek sein Publikum ebenso wie seine Gastgeber zum Lachen und zum Nachdenken. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
