Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pension Schöller

Pension Schöller mit Andreas Vitasek

ORF1Staffel 1Folge 7vom 28.07.2025
Pension Schöller mit Andreas Vitasek

Pension Schöller mit Andreas VitasekJetzt kostenlos streamen

Pension Schöller

Folge 7: Pension Schöller mit Andreas Vitasek

25 Min.Folge vom 28.07.2025

Was wäre, wenn? Dieser Frage geht Andreas Vitasek nach und sucht die Antwort darauf auch schon mal im Kleiderkasten. Was, wenn er zum Beispiel auf der Schauspielschule geblieben und nicht nach Paris gegangen wäre? Inhalt: Was wäre, wenn? Dieser Frage geht Kabarettist Andreas Vitásek in auf den Grund und sucht die Antwort dafür auch schon mal im Kleiderkasten. Was wäre, wenn er an der Schauspielschule in Salzburg geblieben und nicht nach Paris gegangen wäre? Oder sich für einen Job als Postler entschieden hätte, mit dem Ziel, täglich gute Nachrichten zu überbringen? Der Wunsch, Freude zu schenken, hat sich jedenfalls erfüllt. Mit Worten – und auch ganz ohne – bringt Vitásek sein Publikum ebenso wie seine Gastgeber zum Lachen und zum Nachdenken. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Pension Schöller
ORF1
Pension Schöller

Pension Schöller

Alle 1 Staffeln und Folgen