Pension Schöller mit MalarinaJetzt kostenlos streamen
Pension Schöller
Folge 8: Pension Schöller mit Malarina
Blümchentapeten, Zierdecken und ein Zelt mit Rudi Schöller – für Kabarettistin Malarina alles andere als gemütlich. Ein ehrlicher Einblick in Malarinas zweites Ich und ihren Beitrag zur Völkerverständigung. Inhalt: Wie bei Oma und Opa denkt sich Malarina, als sie in die Pension Schöller einzieht. Für die Tiroler Kabarettistin mit serbischen Wurzeln sind Blümchentapeten und gehäkelte Zierdecken eher gelebte Vergangenheit als hipper Retro Trend. Dementsprechend missfällt ihr auch, dass sie mit Rudi Schöller in einem Zelt übernachten soll, ihre Vorfahren hätten dafür keinerlei Verständnis. In den letzten Jahren hat die Künstlerin mit ihren Programmen die Kabarettwelt auf den Kopf gestellt und ihre Kunstfigur Malarina zu einer fixen Instanz der heimischen Kabarettszene entwickelt. Wir dürfen bei der Verwandlung zu ihrem zweiten Ich dabei sein und erfahren was Malarina zur Völkerverständigung zwischen "Schwabos", "Tschuschen" und "Elitetschuschen" beitragen möchte. Bildquelle: ORF/Robert Oberzaucher
