People Magazine: Investigativ
Folge vom 08.10.2020: Blutspuren im Sand
44 Min.Folge vom 08.10.2020Ab 12
Es sind die letzten Ferientage für die 14-jährige Claire Hough, die sie bei ihren Großeltern in San Diego verbringt. Eigentlich sollte Claire ab Herbst in die High-School gehen, doch dieser Lebensabschnitt bleibt ihr verwehrt. Eines Abends geht Claire zum „Torrey Pines Beach“, an dem auch Partys stattfinden, kommt aber nicht zurück. Die Großeltern rufen sofort die Polizei, die am Strand eine Leiche findet: Das Mädchen ist furchtbar verstümmelte und blutüberströmt, eine Brust wurde abgetrennt, die andere ist voller Schnittwunden. Der Zahnstatus offenbart, dass es sich bei der Toten um Claire Hough handelt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
