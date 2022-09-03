People Magazine: Investigativ
Folge vom 03.09.2022: Der Campus-Killer
44 Min.Folge vom 03.09.2022Ab 16
Eric ist gehörlos und leidet unter einer Form von Zerebral-Parese. Er lässt sich von seinem Körper aber nicht aufhalten und tut alles, um an der Gallaudet University, der einzigen Universität für Gehörlose in den USA, aufgenommen zu werden. Der Junge fühlt sich dort sehr wohl und findet schnell Freunde. Alles scheint perfekt, bis er eines Tages nicht zum Unterricht erscheint. Als man in seinem Zimmer nachsieht, findet man Eric tot in einer Blutlache liegen. Er wurde erst gewürgt und dann brutal geschlagen. Und dieser Mord soll nicht der einzige bleiben. Welches Monster hat es auf die Gehörlosen abgesehen?
