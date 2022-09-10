People Magazine: Investigativ
Folge vom 10.09.2022: Der selbsternannte Prophet
44 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 12
Jenny Villarin aus Woodacre, Kalifornien, ist alleinerziehend, hat immer hart gearbeitet und ist nun als Kellnerin in einer Bar beschäftigt. Eines Abends kommt ihr Freund Jim vorbei und bringt Essen mit. In derselben Nacht meldet ein Anwohner Schüsse. Die Einsatzkräfte finden daraufhin zwei Tote in einer Wohnung hinter einer Garage – Jenny Villarin und Jim, die nackt neben dem Bett liegen. Wie sich später herausstellt, ist dieser Doppelmord so brutal wie bizarr. Die Ermittlungen führen zu einem Sektenguru, der seine Anhänger:innen manipuliert und münden in einem Netz aus Erpressung, Sex und Mord im Namen Gottes.
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.