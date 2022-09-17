People Magazine: Investigativ
Folge vom 17.09.2022: Grausames Hobby
45 Min.Folge vom 17.09.2022Ab 16
Jennifer aus Palm Springs betreut behinderte Kinder und arbeitet in Nachtschicht. Als die 19-Jährige ihren Bus verpasst, begeht sie den größten Fehler ihres Lebens: Sie steigt zu einem Fremden ins Auto, der anbietet, sie zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren. Der Mann sieht harmlos aus, erweist sich aber als Monster, der die junge Frau vergewaltigen und ermorden will. Mit knapper Not entkommt Jennifer ihrem Peiniger, doch sie ist nur eines von vielen Opfern: Dieser Fall wird sich über Jahrzehnte erstrecken, und im Mittelpunkt steht ein Mann, dessen Mordlust so groß ist, dass er alles tut, um sie zu befriedigen.
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
