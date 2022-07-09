People Magazine: Investigativ
Folge vom 09.07.2022: Verdächtige Verwandtschaft
44 Min.Folge vom 09.07.2022Ab 12
In der ländlichen Idylle von Lacombe, Louisiana, haben sich Nanette und Stephen Krentel ihr Traumhaus gebaut. Nanette ist bei allen beliebt – und so ist die Fassungslosigkeit um das Drama, das sich am 14. Juli 2017 ereignet, besonders groß. Bei der Arbeit erreicht Stephen der Anruf, dass sein Haus brennt. Als er eintrifft, steht schon alles in Flammen. Im Bad findet die Feuerwehr Nanettes verkohlte Leiche neben dem ebenfalls toten Hund. Man geht zunächst davon aus, dass sie starb, weil sie die Tiere retten wollte. Doch die Obduktion zeigt ein anderes Bild: Nanette wurde durch einen Kopfschuss ermordet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.