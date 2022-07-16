People Magazine: Investigativ
Folge vom 16.07.2022: 90 Sekunden
44 Min.Folge vom 16.07.2022Ab 12
Darien und Tracy Biggs aus Mesa, Arizona, sind Mormonen und haben vier Kinder. Mikelle, die Älteste, ist ein kluges, sehr hübsches Mädchen. Am Abend des 2. Januar 1999 spielt sie draußen mit ihrer Schwester Kimber und wartet noch auf den Eismann, während Kim nachhause geht. Kurz darauf ist die Elfjährige verschwunden. Auf der Straße liegt ihr Fahrrad. Die Polizei startet die Suche mit Hubschrauber-Verstärkung. Als es nach 24 Stunden keine brauchbaren Hinweise gibt, setzt bei den Eltern Verzweiflung ein. Doch dann eine bizarre Wendung: Die Ermittler erfahren, dass Mikelles Vater bei seinem Alibi gelogen hat.
