People Magazine: Investigativ

Pechvogel oder Serienmörder?

TLCFolge vom 23.07.2022
Pechvogel oder Serienmörder?

Pechvogel oder Serienmörder?Jetzt kostenlos streamen

People Magazine: Investigativ

Folge vom 23.07.2022: Pechvogel oder Serienmörder?

44 Min.Folge vom 23.07.2022Ab 12

Die schöne, junge Mary aus Eunice, Louisiana, heiratet ihren Traummann Felix Vail. Wenig später bekommen die beiden einen Sohn, der ihr Glück perfekt macht. Dann die Tragödie: Vail kehrt verzweifelt von einer Angeltour zurück, bei der Mary aus dem Boot stürzte. Er sprang ihr nach in den Fluss, doch seine Suche war erfolglos. Sofort setzt eine große Polizeifahndung ein – und wenige Tage später findet man Marys Leiche. Da seine Geschichte zum Unfallhergang unlogisch ist, wird Felix verhaftet, kommt mit einer kleinen Strafe wegen fahrlässiger Bootsführung aber wieder frei. Marys Familie ist am Boden zerstört.

