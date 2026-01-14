Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Perrine

Madame La Cricri, ein wahrer Engel

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
Madame La Cricri, ein wahrer Engel

Madame La Cricri, ein wahrer EngelJetzt kostenlos streamen

Perrine

Folge 26: Madame La Cricri, ein wahrer Engel

24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nachdem Madame Cricri Perrine ins Krankenhaus gebracht hat, macht sie ihr nach ihrer Genesung ein Angebot: Sie will sie in die Nähe von Villenimme bringen, wenn Perrine ihr dafür bei ihrem Altwaren-Handel hilft. Sie ziehen mit Parikal und Baron los, machen gute Geschäfte und werden Freunde. Madame La Cricri möchte Perrine als Kompagnon behalten. Aber sie versteht, dass Perrine das Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hat, halten und zu ihrem Großvater gehen muss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Perrine
Studio 100 Kids
Perrine

Perrine

Alle 1 Staffeln und Folgen