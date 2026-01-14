Madame La Cricri, ein wahrer EngelJetzt kostenlos streamen
Perrine
Folge 26: Madame La Cricri, ein wahrer Engel
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nachdem Madame Cricri Perrine ins Krankenhaus gebracht hat, macht sie ihr nach ihrer Genesung ein Angebot: Sie will sie in die Nähe von Villenimme bringen, wenn Perrine ihr dafür bei ihrem Altwaren-Handel hilft. Sie ziehen mit Parikal und Baron los, machen gute Geschäfte und werden Freunde. Madame La Cricri möchte Perrine als Kompagnon behalten. Aber sie versteht, dass Perrine das Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hat, halten und zu ihrem Großvater gehen muss.
